Informations pratiques

Sélestat

Théâtre en alsacien Wer Isch Was

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-29 20:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-29 2026-10-30 2026-10-31 2026-11-06 2026-11-07 2026-11-08

Venez vous divertir lors d’une soirée théâtrale en alsacien, buvette et petite restauration avant et après le spectacle

Le Théâtre Dialectal de Sélestat est heureux de vous retrouver pour sa nouvelle comédie dialectale Wer Isch Was , surtitrée en français, afin que chacun puisse profiter pleinement du spectacle.

Réservations par téléphone ou par Mail du lundi au vendredi, de 18h à 20h.

Ne tardez pas à réserver vos places et venez partager un moment de rire, de convivialité et de théâtre alsacien ! .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 08 98 94 tdsselestat67@gmail.com

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English :

Come enjoy an evening of theater in the Alsatian dialect, with a bar and light refreshments before and after the show

L’événement Théâtre en alsacien Wer Isch Was Sélestat a été mis à jour le 2026-08-10 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme