Artannes-sur-Indre

Théatre enfant Aventure dans la Forêt magique

Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre Indre-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Samedi 30 mai à 20h théâtre ATA Enfants

L’atelier Théâtre Enfants du mercredi de l’ATA vous présente

Aventure dans la Forêt magique

Une histoire magique pour petits mais aussi pour les grands !

Samedi 30 mai à 20h

Salle des Fêtes

️ Tarif 4€.

Buvette sur place

Samedi 30 mai à 20h théâtre ATA Enfants

Aventure dans la Forêt magique

Un spectacle interprété par l’atelier enfants de la troupe ATA Une histoire féerique autour d’une Chevaleresse et un troubadour chargés de retrouver la princesse en traversant la forêt magique!

Spectacle pour petits mais aussi pour les grands !

Samedi 30 mai à 20h

Salle des Fêtes

️ Tarif 4€.

Buvette sur place 4 .

Avenue de la Vallée du Lys Artannes-sur-Indre 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 76 18 53

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English :

Saturday, May 30, 8 p.m. Théâtre ATA Enfants

ATA’s Wednesday Children’s Theater workshop presents

Adventure in the Magic Forest

A magical story for young and old alike!

???? Saturday May 30th at 8pm

????Festival Hall

????? Price: 4?

????Buvette on site

L’événement Théatre enfant Aventure dans la Forêt magique Artannes-sur-Indre a été mis à jour le 2026-05-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme