THÉÂTRE « ENTRE FEMMES », La Trinité, La Trinité

THÉÂTRE « ENTRE FEMMES » Dimanche 8 mars, 17h00 La Trinité Martinique

Entrée 10€ / plus d’infos : 0596 58 20 12

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T22:00:00+01:00 – 2026-03-09T00:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T22:00:00+01:00 – 2026-03-09T00:00:00+01:00

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 91 68 25 »}]

L’atelier Théâtre de LANBÉLI rend hommage aux femmes mise en scène Michel PLATON. Maison de la Culture Armand Nicolas