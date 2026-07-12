Théâtre équestre Hors(e) série Mirabon et Dentelle Branceilles
jeudi 20 août 2026 · Branceilles
Informations pratiques
Branceilles
Théâtre équestre Hors(e) série Mirabon et Dentelle
Branceilles Corrèze
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le nouveau rendez-vous de vos soirées d’été !
Fondée en 2008 par Mélie Philippot, la compagnie Hors(e) Série crée des spectacles où les arts équestres rencontrent le cirque, le théâtre et la musique .
Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 74 59 13
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English : Théâtre équestre Hors(e) série Mirabon et Dentelle
L’événement Théâtre équestre Hors(e) série Mirabon et Dentelle Branceilles a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme