Informations pratiques

Branceilles

Théâtre équestre Hors(e) série Mirabon et Dentelle

Branceilles Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le nouveau rendez-vous de vos soirées d’été !

Fondée en 2008 par Mélie Philippot, la compagnie Hors(e) Série crée des spectacles où les arts équestres rencontrent le cirque, le théâtre et la musique .

Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 74 59 13

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English : Théâtre équestre Hors(e) série Mirabon et Dentelle

L’événement Théâtre équestre Hors(e) série Mirabon et Dentelle Branceilles a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme