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Soirée Étincelle Branceillaise Branceilles

vendredi 14 août 2026 · Branceilles

Soirée Étincelle Branceillaise Branceilles

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
bourg
Ville
19500 Branceilles
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Branceilles

Soirée Étincelle Branceillaise

bourg Branceilles Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Venez faire la fête à partir de 19h avec la Banda et dansez ensuite jusqu’au bout de la nuit avec DJ Fifi
Restauration sur place sur réservation jusqu’au 12 août.   .

bourg Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Soirée Étincelle Branceillaise

L’événement Soirée Étincelle Branceillaise Branceilles a été mis à jour le 2026-07-26 par Corrèze Tourisme

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