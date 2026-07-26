AGENDA · Branceilles
Soirée Étincelle Branceillaise Branceilles
vendredi 14 août 2026 · Branceilles
Informations pratiques
Branceilles
Soirée Étincelle Branceillaise
bourg Branceilles Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez faire la fête à partir de 19h avec la Banda et dansez ensuite jusqu’au bout de la nuit avec DJ Fifi
Restauration sur place sur réservation jusqu’au 12 août. .
bourg Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Soirée Étincelle Branceillaise
L’événement Soirée Étincelle Branceillaise Branceilles a été mis à jour le 2026-07-26 par Corrèze Tourisme