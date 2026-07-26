Informations pratiques

Branceilles

Soirée Étincelle Branceillaise

bourg Branceilles Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez faire la fête à partir de 19h avec la Banda et dansez ensuite jusqu’au bout de la nuit avec DJ Fifi

Restauration sur place sur réservation jusqu’au 12 août. .

bourg Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Soirée Étincelle Branceillaise

L’événement Soirée Étincelle Branceillaise Branceilles a été mis à jour le 2026-07-26 par Corrèze Tourisme