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Théâtre équestre Hors(e) série en attendant Broadway Branceilles

mardi 11 août 2026 · Branceilles

Théâtre équestre Hors(e) série en attendant Broadway Branceilles

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
19500 Branceilles
Département
Corrèze
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Branceilles

Théâtre équestre Hors(e) série en attendant Broadway

Branceilles Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:30:00
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-11 2026-08-25

Le nouveau rendez-vous de vos soirées d’été !
Fondée en 2008 par Mélie Philippot, la compagnie Hors(e) Série crée des spectacles où les arts équestres rencontrent le cirque, le théâtre et la musique   .

Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 74 59 13 

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English : Théâtre équestre Hors(e) série en attendant Broadway

L’événement Théâtre équestre Hors(e) série en attendant Broadway Branceilles a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme

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