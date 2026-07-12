Théâtre équestre Hors(e) série notes en cavale Branceilles
jeudi 27 août 2026 · Branceilles
Informations pratiques
Branceilles
Théâtre équestre Hors(e) série notes en cavale
Branceilles Corrèze
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Le nouveau rendez-vous de vos soirées d’été !
Fondée en 2008 par Mélie Philippot, la compagnie Hors(e) Série crée des spectacles où les arts équestres rencontrent le cirque, le théâtre et la musique
Pour finir cette saison estivale, place à la douceur et aux mélodies .
Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 74 59 13
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English : Théâtre équestre Hors(e) série notes en cavale
L’événement Théâtre équestre Hors(e) série notes en cavale Branceilles a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme