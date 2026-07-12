Informations pratiques

Branceilles

Théâtre équestre Hors(e) série notes en cavale

Branceilles Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Le nouveau rendez-vous de vos soirées d’été !

Fondée en 2008 par Mélie Philippot, la compagnie Hors(e) Série crée des spectacles où les arts équestres rencontrent le cirque, le théâtre et la musique

Pour finir cette saison estivale, place à la douceur et aux mélodies .

Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 74 59 13

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English : Théâtre équestre Hors(e) série notes en cavale

L’événement Théâtre équestre Hors(e) série notes en cavale Branceilles a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme