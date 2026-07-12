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Théâtre équestre Hors(e) série notes en cavale Branceilles

jeudi 27 août 2026 · Branceilles

Théâtre équestre Hors(e) série notes en cavale Branceilles

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
19500 Branceilles
Département
Corrèze
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Branceilles

Théâtre équestre Hors(e) série notes en cavale

Branceilles Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Le nouveau rendez-vous de vos soirées d’été !
Fondée en 2008 par Mélie Philippot, la compagnie Hors(e) Série crée des spectacles où les arts équestres rencontrent le cirque, le théâtre et la musique
Pour finir cette saison estivale, place à la douceur et aux mélodies   .

Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 74 59 13 

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English : Théâtre équestre Hors(e) série notes en cavale

L’événement Théâtre équestre Hors(e) série notes en cavale Branceilles a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme

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