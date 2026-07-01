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Théâtre équestre Hors(e) série j’en parlerai à mon cheval Branceilles

mercredi 22 juillet 2026 · Branceilles

Théâtre équestre Hors(e) série j’en parlerai à mon cheval Branceilles

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
19500 Branceilles
Département
Corrèze
Tarif
12 12 Tarif de base plein tarif

Branceilles

Théâtre équestre Hors(e) série j’en parlerai à mon cheval

Branceilles Corrèze

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-07-22

Le nouveau rendez-vous de vos soirées d’été !
Fondée en 2008 par Mélie Philippot, la compagnie Hors(e) Série crée des spectacles où les arts équestres rencontrent le cirque, le théâtre et la musique   .

Branceilles 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 74 59 13 

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English : Théâtre équestre Hors(e) série j’en parlerai à mon cheval

L’événement Théâtre équestre Hors(e) série j’en parlerai à mon cheval Branceilles a été mis à jour le 2026-07-12 par Corrèze Tourisme

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