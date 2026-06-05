Sillé-le-Guillaume

Théâtre équestre

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Entre pierres ancestrales et sabots galopants, venez vivre l’émotion du théâtre équestre dans le cadre prestigieux de la cour du château

par le Domaine des Écuyers

Réservation

02 43 14 23 43 06 70 74 94 52 .

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43

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English :

L’événement Théâtre équestre Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume