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Théâtre équestre Sillé-le-Guillaume

Théâtre équestre Sillé-le-Guillaume jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : 10 Place des Minimes

Ville : 72140 Sillé-le-Guillaume

Département : Sarthe

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Tarif : 6 6

Sillé-le-Guillaume

Théâtre équestre

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Entre pierres ancestrales et sabots galopants, venez vivre l’émotion du théâtre équestre dans le cadre prestigieux de la cour du château

par le Domaine des Écuyers

Réservation
02 43 14 23 43 06 70 74 94 52   .

10 Place des Minimes Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 14 23 43 

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English :

L’événement Théâtre équestre Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Sillé-Le-Guillaume

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