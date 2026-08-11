Informations pratiques

Vérac

THEATRE ET APRES…?

56 route des Maurins Vérac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Venez sourire, méditer, chanter avec nous…

L’Atelier théâtre de L’amical Laïque de Coutras vous présente

ET APRES… ?

Avec 9 interprètes, 1 musiciens et 1 chanteur

Venez sourire, méditer, chanter avec nous lors de notre spectacle original comique et sérieux.

Ils vous proposent de multiples réponses à la question que nous nous posons tous un jour

Et après… ?

A vous de choisir la proposition qui vous conviendra le mieux ! .

56 route des Maurins Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr

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English : THEATRE ET APRES…?

L’événement THEATRE ET APRES…? Vérac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT du Fronsadais