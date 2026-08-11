THEATRE ET APRES…? Vérac
samedi 17 octobre 2026 · Vérac
Informations pratiques
Vérac
THEATRE ET APRES…?
56 route des Maurins Vérac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Venez sourire, méditer, chanter avec nous…
L’Atelier théâtre de L’amical Laïque de Coutras vous présente
ET APRES… ?
Avec 9 interprètes, 1 musiciens et 1 chanteur
Venez sourire, méditer, chanter avec nous lors de notre spectacle original comique et sérieux.
Ils vous proposent de multiples réponses à la question que nous nous posons tous un jour
Et après… ?
A vous de choisir la proposition qui vous conviendra le mieux ! .
56 route des Maurins Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr
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English : THEATRE ET APRES…?
L’événement THEATRE ET APRES…? Vérac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT du Fronsadais
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