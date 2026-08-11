Informations pratiques

Vérac

THEATRE TEL PERE TELLE FILLE

56 route des Maurins Vérac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-23

Un père débordé, une fille déterminée !

La compagnie MOUETTE, MOUETTE et Compagnie vous présente

TEL PERE TEL FILLE

Accouché par Thierry Taranne et Nathalie Rième

Avec Solène Perdriand et Bruno Rième

C’est un grand jour pour Sofia. Elle veut annoncer à son père qu’elle est enceinte… ou du moins, elle va essayer ! Car celui-ci doit gérer un chirurgien absent, 13 patients qui attendent d’être opérés et un interne en médecine complètement dépassé ! Pas sûr que son père soit prêt à tout entendre ! .

56 route des Maurins Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr

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English : THEATRE TEL PERE TELLE FILLE

L’événement THEATRE TEL PERE TELLE FILLE Vérac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT du Fronsadais