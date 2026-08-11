THEATRE TEL PERE TELLE FILLE Vérac
samedi 23 janvier 2027 · Vérac
Informations pratiques
Vérac
THEATRE TEL PERE TELLE FILLE
56 route des Maurins Vérac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23
fin : 2027-01-23
Date(s) :
2027-01-23
Un père débordé, une fille déterminée !
La compagnie MOUETTE, MOUETTE et Compagnie vous présente
TEL PERE TEL FILLE
Accouché par Thierry Taranne et Nathalie Rième
Avec Solène Perdriand et Bruno Rième
C’est un grand jour pour Sofia. Elle veut annoncer à son père qu’elle est enceinte… ou du moins, elle va essayer ! Car celui-ci doit gérer un chirurgien absent, 13 patients qui attendent d’être opérés et un interne en médecine complètement dépassé ! Pas sûr que son père soit prêt à tout entendre ! .
56 route des Maurins Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 05 62 49 veracenfetes@orange.fr
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English : THEATRE TEL PERE TELLE FILLE
L’événement THEATRE TEL PERE TELLE FILLE Vérac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT du Fronsadais
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