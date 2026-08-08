Informations pratiques

Vérac

VERAC COMEDY CLUB, édition 3

56 route des Maurins Vérac Gironde

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Avec Téo BODET, Louise DEQUICK et Clément Corbiat

Le Vérac Comedy Club revient pour une troisième édition encore plus explosive ??

Au programme ?

-3 humoristes

-3 univers bien distincts

-Et surtout… 100% de fous rires garantis !

Pendant 1h25, laissez-vous embarquer dans un enchaînement de sketchs où se mêlent énergie, originalité et regard piquant sur le quotidien. Une soirée idéale pour découvrir la nouvelle génération de l’humour et repartir avec des abdos en béton (merci les éclats de rire ??).

Que vous soyez amateur de stand-up ou simple curieux en quête d’une bonne soirée, ce plateau est fait pour vous.

Envie d’un avant-goût ? Découvrez-les ici

Téo BODET https://www.instagram.com/p/DUla-dyCA3O/

Louise DEQUICK https://www.instagram.com/reel/DW4HXdtjLX5/

Clément CORBIAT https://www.instagram.com/p/DVMI07riIYQ/ .

56 route des Maurins Vérac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 067305624 veracenfetes@orange.fr

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English : VERAC COMEDY CLUB, édition 3

L’événement VERAC COMEDY CLUB, édition 3 Vérac a été mis à jour le 2026-08-08 par OT du Fronsadais