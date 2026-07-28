Théâtre et Humour BRASSER DE L’AIR ET S’ENVOLER Centre culturel L’Échiquier Pouzauges

Informations pratiques

Pouzauges

Théâtre et Humour BRASSER DE L’AIR ET S’ENVOLER

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Le Centre culturel L’ÉCHIQUIER s’ouvre à de multiples expressions artistiques et culturelles. Lors de cette saison 2026-2027, laissons place au plaisir de la re-découverte et à l’expérimentation.

Comment changer le monde et retrouver foi en l’humanité ? Il va vous éclairer !

Ou du moins essayer… Xavier patauge au milieu des questions existentielles, emmêlé dans les contradictions de notre temps. À deux doigts de l’implosion, il a une illumination ! Changer le monde. Redonner optimisme et foi en l’humanité, tout simplement. Bonne chance à lui …

Tout public. .

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10 billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr

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English :

The L’ÉCHIQUIER Cultural Center is open to a wide range of artistic and cultural expressions. During the 2026–2027 season, let’s make room for the joy of rediscovery and experimentation.

L’événement Théâtre et Humour BRASSER DE L’AIR ET S’ENVOLER Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges