Théâtre et manipulation d’objets C’est pas du vélo de la compagnie Monde à part Neufchâteau

Informations pratiques

Neufchâteau

Théâtre et manipulation d’objets C’est pas du vélo de la compagnie Monde à part

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 11:30:00

fin : 2026-11-21 12:25:00

Date(s) :

2026-11-21

Spectacle à partir de 6 ans.

Raymond et sa sœur Jeannie rendent hommage à leur grand-père en célébrant sa carrière et son palmarès. Ils sont accompagnés pour cela de Fausto, véritable complice musicien-pompier. Ensemble, ils rejouent les courses de leur aïeul des plus célèbres “classiques” à la Grande Boucle.

Un hommage qui nous emmène dans un univers tout à la fois tendre, baroque, nostalgique et déjanté !

Un spectacle à la frontière du conte, du théâtre de rue et de la ‘’bidouille’’ manipulée !

Embarquement assuré pour le meilleur et pour le pire dans une épopée sportive d’un homme qui a tout ‘’presque failli tout gagner’’.

Mais si c’était bien d’autres choses qu’il s’agit au détour du cyclisme, d’une passion, ils se débattent dans leur histoire familiale cabossée.

Et si c’était le temps d’une prise de conscience ?

Le moment capable de réparer et de soigner des fêlures ?Tout public

5 .

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

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English :

Show for ages 6 and up.

Raymond and his sister Jeannie pay tribute to their grandfather by celebrating his career and his achievements. They are joined by Fausto, a true musical partner and firefighter. Together, they reenact their grandfather’s most famous “classic” races at the Tour de France.

A tribute that takes us into a world that’s at once tender, baroque, nostalgic, and off-the-wall!

A show that blends elements of storytelling, street theater, and clever puppetry!

Get ready for the best and the worst in the sporting epic of a man who “almost won everything.”

But what if it’s actually about something else entirely? Through the lens of cycling—a passion—they grapple with their battered family history.

What if this were the moment of a realization?

A moment capable of mending and healing the rifts?

L’événement Théâtre et manipulation d’objets C’est pas du vélo de la compagnie Monde à part Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES