Théâtre étape de travail Gloria Gloria Groupe Odyssée Quai des Rêves Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Théâtre étape de travail Gloria Gloria Groupe Odyssée

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 20:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Dans le cadre du festival Vague Créative.

Accueilli en résidence durant la semaine précédant le festival, le Groupe Odyssées vous invite à découvrir une étape de travail de sa nouvelle création Gloria Gloria.

À travers l’écriture sensible et percutante de Marcos Caramès-Blanco, ce spectacle explore les mécanismes d’emprise, les rapports de domination et les violences ordinaires. Entre récit intime et questionnements universels, il suit le parcours d’une femme qui tente de reprendre le pouvoir sur sa vie face aux injonctions et aux humiliations du quotidien.

Cette présentation publique sera l’occasion de partager avec les spectateurs les premières avancées du processus de création un moment privilégié pour entrer dans les coulisses du spectacle, découvrir les recherches artistiques en cours et rencontrer une œuvre en devenir. .

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80

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English :

L’événement Théâtre étape de travail Gloria Gloria Groupe Odyssée Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor