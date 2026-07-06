Théâtre étape de travail Jamais assez de Paule Vernin Cie Le Grand Appétit Collège Simone Veil Lamballe-Armor
mardi 6 octobre 2026 · Collège Simone Veil · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Théâtre étape de travail Jamais assez de Paule Vernin Cie Le Grand Appétit
Collège Simone Veil 21 Rue de Dahouët Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Dans le cadre du festival Vague Créative, découvrez une étape de recherche autour d’une future création inspirée d’une nouvelle d’Alice McDermott.
Entre gourmandise, désir de vivre et quête de plaisir, cette création dessine le portrait sensible et plein d’humour d’une femme traversant les âges de la vie.
Un moment privilégié pour découvrir les premiers contours d’un spectacle en devenir. .
Collège Simone Veil 21 Rue de Dahouët Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 94 80
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English :
L’événement Théâtre étape de travail Jamais assez de Paule Vernin Cie Le Grand Appétit Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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