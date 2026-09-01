Informations pratiques

Auterive

THÉÂTRE FEU LA MÈRE DE MADAME DE G.FEYDEAU

Maison Ysalguier Auterive Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

par la troupe Les Extracteurs

Théâtre Feu la mère de madame de G.Feydeau

par la troupe Les Extracteurs

19/09 à 20h30 .

Maison Ysalguier Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie

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English :

by the theater company Les Extracteurs

L’événement THÉÂTRE FEU LA MÈRE DE MADAME DE G.FEYDEAU Auterive a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE