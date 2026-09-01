AGENDA · Auterive
THÉÂTRE FEU LA MÈRE DE MADAME DE G.FEYDEAU Auterive
samedi 19 septembre 2026 · Auterive
Informations pratiques
Auterive
THÉÂTRE FEU LA MÈRE DE MADAME DE G.FEYDEAU
Maison Ysalguier Auterive Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
par la troupe Les Extracteurs
Théâtre Feu la mère de madame de G.Feydeau
par la troupe Les Extracteurs
19/09 à 20h30 .
Maison Ysalguier Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie
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English :
by the theater company Les Extracteurs
L’événement THÉÂTRE FEU LA MÈRE DE MADAME DE G.FEYDEAU Auterive a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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