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THÉÂTRE FEU LA MÈRE DE MADAME DE G.FEYDEAU Auterive

samedi 19 septembre 2026 · Auterive

THÉÂTRE FEU LA MÈRE DE MADAME DE G.FEYDEAU Auterive

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Maison Ysalguier
Ville
31190 Auterive
Département
Haute-Garonne
Tarif

Auterive

THÉÂTRE FEU LA MÈRE DE MADAME DE G.FEYDEAU

Maison Ysalguier Auterive Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :
2026-09-19

par la troupe Les Extracteurs
Théâtre Feu la mère de madame de G.Feydeau
par la troupe Les Extracteurs
19/09 à 20h30   .

Maison Ysalguier Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

by the theater company Les Extracteurs

L’événement THÉÂTRE FEU LA MÈRE DE MADAME DE G.FEYDEAU Auterive a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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