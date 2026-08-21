Visite de la maison médiévale et théâtre, Maison Ysalguier, Auterive

Informations pratiques

Visite de la maison médiévale et théâtre 19 et 20 septembre Maison Ysalguier Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez la maison Ysalguier à l’occasion de visites proposées le samedi et le dimanche.

Vous pourrez explorer sa remarquable cour intérieure, dont la restauration s’est achevée cette année, ainsi que la salle du Prisonnier, les caves et la salle des Consuls.

Une exposition consacrée aux œuvres du peintre Fernand Roux sera également présentée.

Le samedi 19 septembre à 20h, assistez à la représentation de Feu la mère de Madame, de Georges Feydeau, interprétée par la compagnie Les Extracteurs.

Contact :

0664531496

mfines@orange.fr

Maison Ysalguier 6 rue Saint-Michel, 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05 61 50 30 33 [{« link »: « mailto:mfines@orange.fr »}] La maison Ysalguier est une bâtisse du XIIe siècle, construite selon les historiens par une famille Montaut sur les ruines d’un castrum romain. La maison Ysalguier doit son nom à une lignée de seigneurs qui la rachète en 1361 pour 2000 florins. Les Ysalguier sont capitouls de Toulouse et changeurs du Roi Philippe le Bel.

Leur fortune commençant à décliner au XVIe siècle, ils vendent, en 1536, la maison seigneuriale d’Auterive à Henri d’Albret, roi de Navarre et grand-père d’Henri IV. La demeure passe ensuite de mains en mains, jusqu’en 1944, où elle est rachetée par le grand père de Germaine Malbosc, grande figure de la ville d’Auterive. Elle la lègue à sa petite cousine par alliance, Marie-Claire Fines, qui la transmet ensuite à sa fille.

L’un des joyaux de la demeure est sa magnifique façade en colombages avec fenêtres à meneaux. Il faut gravir un demi-étage pour découvrir l’intrigante « salle du prisonnier » où un certain Jean du Saut a compté les jours sur les murs et écrit qu’il a « été mis en prison ici ». Un étage et demi plus haut, la salle du Parlement, avec ses deux majestueuses cheminées, surplombe les toits de la ville. C’est d’ici que les seigneurs locaux administraient les affaires de la cité d’Auterive.

La maison Ysalguier a été sélectionnée par la mission Stéphane Bern en 2019. D’importants travaux ont été réalisés en 2020 et 2021. Parking de la poste à proximité, gare TER d’Auterive à 10 mn à pieds.

Visite samedi et dimanche de la maison Ysalguier

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