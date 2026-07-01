Théâtre Feydeau en deux-trois mouvements Le Puy-Notre-Dame
vendredi 17 juillet 2026 · Le Puy-Notre-Dame
Informations pratiques
Le Puy-Notre-Dame
Théâtre Feydeau en deux-trois mouvements
Parc de la mairie Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Découvrez la nouvelle création de la compagnie Ruzaro, Feydeau en deux-trois mouvements.
La compagnie Ruzaro vous présente deux pièces de Georges Feydeau, Amour et Piano et Par la fênetre avec Anna Sacuto, Clément Zanoly, Didier Massot et Florence Bouniq-Mercier ainsi qu’à la direction d’acteurs pour Par la Fenêtre Néna Tango. Mise en scène par Florence Bouniq-Mercier.
PRECISIONS HORAIRES
Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 20h30. .
Parc de la mairie Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 31 20 82
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English :
Discover Ruzaro’s new production, *Feydeau in Two or Three Moves*.
L’événement Théâtre Feydeau en deux-trois mouvements Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-07-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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