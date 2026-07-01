Informations pratiques

Le Puy-Notre-Dame

Théâtre Feydeau en deux-trois mouvements

Parc de la mairie Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Découvrez la nouvelle création de la compagnie Ruzaro, Feydeau en deux-trois mouvements.

La compagnie Ruzaro vous présente deux pièces de Georges Feydeau, Amour et Piano et Par la fênetre avec Anna Sacuto, Clément Zanoly, Didier Massot et Florence Bouniq-Mercier ainsi qu’à la direction d’acteurs pour Par la Fenêtre Néna Tango. Mise en scène par Florence Bouniq-Mercier.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 17 juillet 2026 à partir de 20h30. .

Parc de la mairie Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 49 31 20 82

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English :

Discover Ruzaro’s new production, *Feydeau in Two or Three Moves*.

L’événement Théâtre Feydeau en deux-trois mouvements Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-07-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME