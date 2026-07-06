Vendangeur d’Un Jour Sanziers Le Puy-Notre-Dame

Informations pratiques

Le Puy-Notre-Dame

Vendangeur d’Un Jour

Sanziers 11 bis rue Saint-Vincent Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Passez la journée en immersion sur le domaine. Vendanges manuelles et visite du chai de vinification le matin, suivies d’un déjeuner convivial et d’une activité ludique et culturelle, et dîner musical dans les caves troglodytiques avec des fouées !

La vigne a poussé plus vite que prévu et le coup d’envoi se profile pour le lundi 10 août (du jamais vu)! De ce fait, l’événement annuel « Vendangeur d’Un Jour » a lieu non pas fin septembre mais fin août le samedi 29 août.

Curieux de savoir comment se passent les vendanges au Domaine de l’Horizon ? Envie de nouvelles expériences ? Vous voulez partager un moment convivial avec vos proches ? Cette journée est faite pour vous !

Au Domaine du Moulin de l’Horizon, une journée complète dans la peau d’un vendangeur vous est proposée. Au programme de 8h à la tombée de la nuit :

– Matinée vendanges manuelles et visite du chai de vinification

– Apéritif & déjeuner convivial et dégustation des cuvées du Domaine

– Activité culturelle et ludique

– Dîner musical dans les caves troglodytiques, avec la spécialité locale les fouées !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 29 août 2026. .

Sanziers 11 bis rue Saint-Vincent Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 25 52 domaine@moulindelhorizon.com

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English :

Spend the day immersing yourself in the estate. Hand-harvesting and a tour of the winery in the morning, followed by a friendly lunch and a fun, cultural activity, and a dinner with live music in the cave cellars, complete with bonfires!

L’événement Vendangeur d’Un Jour Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME