La Cave Vivante du champignon Le Puy-Notre-Dame
samedi 19 septembre 2026 · Le Puy-Notre-Dame
Informations pratiques
Le Puy-Notre-Dame
La Cave Vivante du champignon
1 rue du Château Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visites guidées dans un labyrinthe de galeries souterraines à la découverte des champignons et de leurs modes de production.
.
1 rue du Château Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 36 47 jroulleau@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guided tours through a labyrinth of underground tunnels to learn about mushrooms and how they are grown.
L’événement La Cave Vivante du champignon Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Le Puy-Notre-Dame (Maine-et-Loire)
- Collégiale du Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame 19 septembre 2026
- Visite guidée du village du Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame 19 septembre 2026
- Déambulation poétique et musicale Le Puy-Notre-Dame 19 septembre 2026