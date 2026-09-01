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AGENDA · Le Puy-Notre-Dame

La Cave Vivante du champignon Le Puy-Notre-Dame

samedi 19 septembre 2026 · Le Puy-Notre-Dame

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
1 rue du Château
Ville
49260 Le Puy-Notre-Dame
Département
Maine-et-Loire
Tarif
5 5 5

Le Puy-Notre-Dame

La Cave Vivante du champignon

1 rue du Château Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Visites guidées dans un labyrinthe de galeries souterraines à la découverte des champignons et de leurs modes de production.
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1 rue du Château Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 36 47  jroulleau@orange.fr

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English :

Guided tours through a labyrinth of underground tunnels to learn about mushrooms and how they are grown.

L’événement La Cave Vivante du champignon Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-08-12 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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