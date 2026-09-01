Informations pratiques

Le Puy-Notre-Dame

Collégiale du Puy-Notre-Dame

Rue de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Réputée pour son envergure et son pèlerinage, elle fut construite pour y abriter la Sainte-Ceinture de la Vierge, une relique rapportée de Terre Sainte au 13e siècle. Elle se distingue par son architecture proche de celle de la cathédrale de Poitiers.

Exposition de photographies.

Projection 3D sur l’histoire du village.

Visites guidées de la collégiale par les membres de l’association patrimoine.

Présentations d’objets et explications des différents processus de fabrication des chapelets et des médailles par l’association Médailles, chapelets, histoire.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Visite guidée de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Rue de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 26 34 mairie@puynotredame.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Renowned for its size and pilgrimage appeal, it was built to house the Holy Painting of the Virgin Mary, a relic brought back from the Holy Land in the 13th century. Its architecture is similar to that of Poitiers Cathedral.

L’événement Collégiale du Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME