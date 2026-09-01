Informations pratiques

Le Puy-Notre-Dame

Visite guidée du village du Puy-Notre-Dame

rue de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’association du patrimoine du Puy-Notre-Dame vous invite à découvrir l’histoire de cette ancienne cité médiévale au carrefour de l’Anjou et du Poitou, qualifiée de Petit Mont Saint-Michel d’Anjou.

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rue de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

The Puy-Notre-Dame heritage association invites you to discover the history of this ancient medieval town at the crossroads of Anjou and Poitou, known as the Petit Mont Saint-Michel d’Anjou.

L’événement Visite guidée du village du Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME