Visite guidée du village du Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame
samedi 19 septembre 2026 · Le Puy-Notre-Dame
Informations pratiques
Le Puy-Notre-Dame
Visite guidée du village du Puy-Notre-Dame
rue de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
L’association du patrimoine du Puy-Notre-Dame vous invite à découvrir l’histoire de cette ancienne cité médiévale au carrefour de l’Anjou et du Poitou, qualifiée de Petit Mont Saint-Michel d’Anjou.
.
rue de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Puy-Notre-Dame heritage association invites you to discover the history of this ancient medieval town at the crossroads of Anjou and Poitou, known as the Petit Mont Saint-Michel d’Anjou.
L’événement Visite guidée du village du Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-08-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Le Puy-Notre-Dame (Maine-et-Loire)
- La Cave Vivante du champignon Le Puy-Notre-Dame 19 septembre 2026
- Collégiale du Puy-Notre-Dame Le Puy-Notre-Dame 19 septembre 2026
- Déambulation poétique et musicale Le Puy-Notre-Dame 19 septembre 2026