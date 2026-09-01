Informations pratiques

Le Puy-Notre-Dame

Déambulation poétique et musicale

Place de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découverte des plus belles demeures du village, présentées par leurs propriétaires.

La déambulation se terminera par un dîner partagé à 20h dans le cadre enchanteur d’un lieu patrimonial.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 18h30. .

Place de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire lobiguet49@gmail.com

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English :

A tour of the village’s most beautiful homes, presented by their owners.

L’événement Déambulation poétique et musicale Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME