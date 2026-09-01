Déambulation poétique et musicale Le Puy-Notre-Dame
samedi 19 septembre 2026 · Le Puy-Notre-Dame
Informations pratiques
Le Puy-Notre-Dame
Déambulation poétique et musicale
Place de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découverte des plus belles demeures du village, présentées par leurs propriétaires.
La déambulation se terminera par un dîner partagé à 20h dans le cadre enchanteur d’un lieu patrimonial.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 19 septembre 2026 à partir de 18h30. .
Place de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire lobiguet49@gmail.com
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English :
A tour of the village’s most beautiful homes, presented by their owners.
L’événement Déambulation poétique et musicale Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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