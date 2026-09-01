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AGENDA · Le Puy-Notre-Dame

Déambulation poétique et musicale Le Puy-Notre-Dame

samedi 19 septembre 2026 · Le Puy-Notre-Dame

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place de la Collégiale
Ville
49260 Le Puy-Notre-Dame
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Le Puy-Notre-Dame

Déambulation poétique et musicale

Place de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Découverte des plus belles demeures du village, présentées par leurs propriétaires.
La déambulation se terminera par un dîner partagé à 20h dans le cadre enchanteur d’un lieu patrimonial.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 à partir de 18h30.   .

Place de la Collégiale Le Puy-Notre-Dame 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire   lobiguet49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A tour of the village’s most beautiful homes, presented by their owners.

L’événement Déambulation poétique et musicale Le Puy-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-08-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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