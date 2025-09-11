Théâtre « Frantz » Cahors

Théâtre « Frantz » Cahors jeudi 29 janvier 2026.

Place François Mitterrand Cahors Lot

29 janvier 2026 20:30:00

2026-01-29

Un spectacle virtuose mêlant théâtre, mime et bruitage ! Ils sont cinq et se sont rencontrés à l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq, l’une des plus prestigieuses écoles du monde. Cinq jeunes comédiens formés à l’art du mouvement, du chant, du mime, du bruitage. D’une inventivité folle, ils nous racontent ici avec humour et poésie les aventures de Frantz, un jeune employé que la perte d’un être cher va complètement chambouler. Créant des atmosphères sonores saisissantes, ces artistes nous transportent dans une histoire sensorielle pleine de délicatesse et de malice.

Une atmosphère théâtrale extrêmement séduisante, délicate et touchante. Une maestria réellement impressionnante qui rappelle combien le théâtre peut se faire magique. La Terrasse .

Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

A virtuoso show combining theater, mime and sound effects! The five of them met at the École internationale de théâtre Jacques Lecoq, one of the most prestigious schools in the world

German :

Eine virtuose Show, die Theater, Pantomime und Geräusche miteinander verbindet! Sie sind fünf und haben sich an der École internationale de théâtre Jacques Lecoq kennengelernt, einer der renommiertesten Schulen der Welt

Italiano :

Uno spettacolo virtuoso che unisce teatro, mimo ed effetti sonori! Cinque di loro si sono incontrati alla Scuola Internazionale di Teatro Jacques Lecoq, una delle più prestigiose al mondo

Espanol :

Un espectáculo virtuoso que combina teatro, mimo y efectos sonoros Cinco de ellos se conocieron en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq, una de las más prestigiosas del mundo

