Théâtre GIDAZÉPAM. manuel de survie en langue française sortie de résidence Metz

Metz

Théâtre GIDAZÉPAM. manuel de survie en langue française sortie de résidence

3 cité universitaire Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28 19:00:00

Date(s) :

2026-04-28

GIDAZÉPAM. Manuel de survie en langue française, écriture et mise en scène de Liudmyla Akhunova, Accent Garden Company.

Être une bonne réfugiée , c’est peut-être apprendre à survivre dans une langue, un pays et des attentes qui ne sont pas les siens.

Cette comédie fantasmagorique en seule-en-scène suit une jeune femme ukrainienne arrivée en France après le début de la guerre. À mesure qu’elle tente de s’adapter, son quotidien glisse vers un monde de visions, de rêves et de situations absurdes. Accompagnée d’une Voix aux multiples visages — administratifs, imaginaires ou intérieurs — la comédienne traverse un univers de théâtre d’ombres où la réalité se fissure peu à peu.

Un spectacle sur l’Autre, celui ou celle dont la manière de vivre peut nous sembler incompréhensible, voire dérangeante.Tout public

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3 cité universitaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 80 17 85 51

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English :

GIDAZÉPAM. Manuel de survie en langue française, written and directed by Liudmyla Akhunova, Accent Garden Company.

Being a good refugee may mean learning to survive in a language, a country and expectations that are not your own.

This fantastical one-woman comedy follows a young Ukrainian woman who arrives in France after the outbreak of war. As she tries to adapt, her daily life slips into a world of visions, dreams and absurd situations. Accompanied by a Voice with multiple faces administrative, imaginary or inner the actress traverses a shadowy universe where reality gradually breaks down.

A show about the Other, the person whose way of life may seem incomprehensible or even disturbing.

L’événement Théâtre GIDAZÉPAM. manuel de survie en langue française sortie de résidence Metz a été mis à jour le 2026-04-24 par AGENCE INSPIRE METZ