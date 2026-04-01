Théâtre GIDAZÉPAM. manuel de survie en langue française sortie de résidence Metz
Théâtre GIDAZÉPAM. manuel de survie en langue française sortie de résidence Metz mardi 28 avril 2026.
Metz
Théâtre GIDAZÉPAM. manuel de survie en langue française sortie de résidence
3 cité universitaire Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-04-28 18:00:00
fin : 2026-04-28 19:00:00
Date(s) :
2026-04-28
GIDAZÉPAM. Manuel de survie en langue française, écriture et mise en scène de Liudmyla Akhunova, Accent Garden Company.
Être une bonne réfugiée , c’est peut-être apprendre à survivre dans une langue, un pays et des attentes qui ne sont pas les siens.
Cette comédie fantasmagorique en seule-en-scène suit une jeune femme ukrainienne arrivée en France après le début de la guerre. À mesure qu’elle tente de s’adapter, son quotidien glisse vers un monde de visions, de rêves et de situations absurdes. Accompagnée d’une Voix aux multiples visages — administratifs, imaginaires ou intérieurs — la comédienne traverse un univers de théâtre d’ombres où la réalité se fissure peu à peu.
Un spectacle sur l’Autre, celui ou celle dont la manière de vivre peut nous sembler incompréhensible, voire dérangeante.Tout public
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3 cité universitaire Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 80 17 85 51
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English :
GIDAZÉPAM. Manuel de survie en langue française, written and directed by Liudmyla Akhunova, Accent Garden Company.
Being a good refugee may mean learning to survive in a language, a country and expectations that are not your own.
This fantastical one-woman comedy follows a young Ukrainian woman who arrives in France after the outbreak of war. As she tries to adapt, her daily life slips into a world of visions, dreams and absurd situations. Accompanied by a Voice with multiple faces administrative, imaginary or inner the actress traverses a shadowy universe where reality gradually breaks down.
A show about the Other, the person whose way of life may seem incomprehensible or even disturbing.
L’événement Théâtre GIDAZÉPAM. manuel de survie en langue française sortie de résidence Metz a été mis à jour le 2026-04-24 par AGENCE INSPIRE METZ
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