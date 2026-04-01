Spectacle Premières Scènes ‘ Amours au jardin Conservatoire de l’Eurométropole de Metz Metz

Metz

Spectacle Premières Scènes ‘ Amours au jardin

Conservatoire de l’Eurométropole de Metz 2 rue du Paradis Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-28 12:30:00

fin : 2026-04-28 13:15:00

Date(s) :

2026-04-28

Amours au jardin est un programme de mélodies françaises pour voix et piano mises en geste par la danse contemporaine. Les trois artistes proposent un dialogue pluridisciplinaire permettant de sublimer la poésie française mise en musique par entre autres Claude Debussy, Gabriel Fauré et Albert Roussel.

Une création de Charlotte Lê-Bury, Bilel Alibert et Justine Colteau, diplômés du Pôle musique et danse de l’ÉSAL.

Spectacle suivi d’un buffet pour prolonger les échanges entre artistes et public.Tout public

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Conservatoire de l’Eurométropole de Metz 2 rue du Paradis Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 28 38

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English :

Amours au jardin is a program of French melodies for voice and piano, gestured by contemporary dance. The three artists propose a multidisciplinary dialogue to sublimate French poetry set to music by among others Claude Debussy, Gabriel Fauré and Albert Roussel.

Created by Charlotte Lê-Bury, Bilel Alibert and Justine Colteau, graduates of the ÉSAL music and dance program.

The show is followed by a buffet to extend the exchange between artists and audience.

L’événement Spectacle Premières Scènes ‘ Amours au jardin Metz a été mis à jour le 2026-04-09 par AGENCE INSPIRE METZ