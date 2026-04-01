Le cabaret royal à la parisienne Le Royal Metz
Le cabaret royal à la parisienne Le Royal Metz dimanche 26 avril 2026.
Metz
Le cabaret royal à la parisienne
Le Royal 2 rue Gambetta Metz 57000 Metz Metz Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 20:45:00
fin : 2026-04-26 22:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Le Royal présente le cabaret à la parisienne. Plongez dans l’effervescence des nuits parisiennes ! Le Royal vous ouvre ses portes pour deux soirées d’exception où le charme et l’élégance de la capitale millénaire s’invitent chez nous.
Au programme 20h45 Show Cabaret immersif (1 heure de spectacle éblouissant) !Adultes
25 .
Le Royal 2 rue Gambetta Metz 57000 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Le Royal presents cabaret à la parisienne. Immerse yourself in the excitement of Parisian nights! Le Royal opens its doors to you for two exceptional evenings where the charm and elegance of the thousand-year-old capital come to life.
Program:8.45pm: Immersive Cabaret Show (1 hour of dazzling entertainment)!
L’événement Le cabaret royal à la parisienne Metz a été mis à jour le 2026-04-14 par AGENCE INSPIRE METZ
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