Théâtre Habas Habas
Théâtre Habas Habas samedi 13 juin 2026.
Habas
Théâtre Habas
Foyer municipal Habas Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 22:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Les Habasourdis vous présentent un spectacle de théâtre amateur au foyer municipal de Habas. En deuxième partie animation dansante avec Cristal Danse 40.
Les Habasourdis vous présentent un spectacle de théâtre amateur au foyer municipal de Habas. En deuxième partie animation dansante avec Cristal Danse 40. .
Foyer municipal Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Habas
Les Habasourdis present an amateur theater show at the Habas municipal foyer. In the second half, dance entertainment with Cristal Danse 40.
L’événement Théâtre Habas Habas a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Habas (Landes)
- Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Habas Habas 13 juin 2026
- Kermesse de l’école de Habas Habas 20 juin 2026
- Gala et soirée dansante Habas 27 juin 2026
- Spectacle de danse Habas 27 juin 2026
- Vide grenier route de la gare Habas 14 juillet 2026