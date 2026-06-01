Habas

Théâtre Habas

Foyer municipal Habas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 22:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Les Habasourdis vous présentent un spectacle de théâtre amateur au foyer municipal de Habas. En deuxième partie animation dansante avec Cristal Danse 40.

Les Habasourdis vous présentent un spectacle de théâtre amateur au foyer municipal de Habas. En deuxième partie animation dansante avec Cristal Danse 40. .

Foyer municipal Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 01 13 mairie@habas.fr

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English : Théâtre Habas

Les Habasourdis present an amateur theater show at the Habas municipal foyer. In the second half, dance entertainment with Cristal Danse 40.

L’événement Théâtre Habas Habas a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans