Théâtre : “Humanistes”, Les Terrasses, gîtes en Cévennes, Saint-Jean-de-Valériscle

Informations pratiques

Théâtre : “Humanistes” Samedi 12 septembre, 21h00 Les Terrasses, gîtes en Cévennes Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T21:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Proposé par Les Imaginaires et Maquis culturel.

Les Terrasses, gîtes en Cévennes 14 rue Basse, 30960 Saint-Jean-de-Valériscle Saint-Jean-de-Valériscle 30960 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 38 69 75 41 »}]

De et avec Pierre Jouvencel, pour faire revivre les grandes voix de la République, de Mirabeau à Simone Veil, en passant par Jean Jaurès et Robert Badinter.