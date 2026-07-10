Théâtre Humour Le Sublime Sabotage Espace Culturel de St Lyphard Saint-Lyphard

Informations pratiques

Saint-Lyphard

Théâtre Humour Le Sublime Sabotage

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22 20:30:00

fin : 2027-04-22 21:50:00

Date(s) :

2027-04-22

Par Yohann Métay.

Vous l’avez demandé, alors il revient à Saint-Lyphard. Après plus de 1000 dates et 4 Festivals Off d’Avignon avec La Tragédie du Dossard 512, Yohann Métay troque son lycra pour une plume et nous plonge dans le tourbillon de l’écriture de son nouveau spectacle. Avec le Sublime Sabotage, il délaisse la course en montagne pour plonger dans une autre aventure celle de la création artistique. Dans cette épopée comique, Yohann Métay raconte la quête impossible d’un auteur qui veut écrire le chef-d’œuvre que tout le monde attend, mais se heurte à ses doutes, ses procrastinations, et à la peur de l’échec. Mais l’échec pathétique se transforme en un spectacle à la fois burlesque et existentiel sur le cauchemar du temps qui passe.

Sincère, inventif et bien écrit, ce sublime sabotage est d’une formidable liberté. Un spectacle pertinent et impertinent, à l’énergie délirante.

La presse en parle/// Un ovni scénique bourré d’autodérision, à la fois potache, burlesque et sensible où Yohann Métay brille par ses talents d’improvisateur et d’interprète hors pair TELERAMA TT.

Tout public à partir de 15 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Saint Lyphard ou par téléphone au 02 40 91 41 34. .

Espace Culturel de St Lyphard 2 rue des Ajoncs Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34 service.culturel@mairie-saint-lyphard.fr

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L’événement Théâtre Humour Le Sublime Sabotage Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44