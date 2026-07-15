Théâtre humour LES GROS PATINENT BIEN Centre culturel L’Échiquier Pouzauges

Informations pratiques

Pouzauges

Théâtre humour LES GROS PATINENT BIEN

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 28 – 28 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 20:30:00

fin : 2027-02-18

Date(s) :

2027-02-18

Le Centre culturel L’ÉCHIQUIER s’ouvre à de multiples expressions artistiques et culturelles. Lors de cette saison 2026-2027, laissons place au plaisir de la re-découverte et à l’expérimentation.

Après Bigre, succès mondial, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.

Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours.

Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées.

Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags !

A partir de 10 ans. .

Centre culturel L’Échiquier 14 La Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10 billetterie.echiquier@paysdepouzauges.fr

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English :

The L’ÉCHIQUIER Cultural Center is open to a wide range of artistic and cultural expressions. During the 2026–2027 season, let’s make room for the joy of rediscovery and experimentation.

L’événement Théâtre humour LES GROS PATINENT BIEN Pouzauges a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges