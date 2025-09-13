Théâtre Il n’y a pas de Ajar Saumur

Théâtre Il n'y a pas de Ajar Saumur mardi 17 mars 2026.

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Début : 2026-03-17 20:30:00

fin : 2026-03-17 21:45:00

2026-03-17

La conteuse, rabbine et journaliste, Delphine Horvilleur compose pour le théâtre ce Monologue contre l’Identité .

En 1981, Bernard Pivot révèle qu’Émile Ajar et Romain Gary n’étaient qu’une seule et même personne. En se tirant une balle dans la gorge, Romain Gary supprime également Émile Ajar: premier suicide littéraire sans consentement. Sur scène, commence alors cette histoire: la rencontre avec Abraham Ajar qui se déclare être le fils d’Émile Ajar, fils d’un père fictif, enfant d’un livre. Il interpelle le monde avec acidité du fond de sa cave. Il se métamorphose, questionne le monde et avec humour, il nous invite à rire du dogme, de nos identités et de nos certitudes.

Nous ne sommes jamais ce que nous pensons être . Face à l’appartenance, aux discriminations et à la revendication identitaire toujours plus forte, l’autrice rêve d’avancer, de croire en l’autre, d’inventer des ponts sur lesquels danser…

PRECISIONS HORAIRES

Mardi 17 mars 2026 de 20h30 à 21h45. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

Storyteller, rabbi and journalist Delphine Horvilleur has written this « Monologue contre l’Identité » for the stage.

German :

Die Erzählerin, Rabbinerin und Journalistin Delphine Horvilleur verfasst diesen « Monolog gegen die Identität » für das Theater.

Italiano :

La narratrice, rabbina e giornalista Delphine Horvilleur ha scritto questo « Monologo contro l’identità » per il teatro.

Espanol :

La narradora, rabina y periodista Delphine Horvilleur ha escrito este « Monólogo contra la identidad » para el teatro.

