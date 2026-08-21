Informations pratiques

Neufchâteau

Théâtre immersif et gestuel, manipulation d’objets Sans Temps de Bazar Forain

1 rue Louis Regnault Neufchâteau Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-21 14:00:00

fin : 2026-11-21 15:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Un personnage / Trois fois le même lieu / Trois époques

Dans son décor minutieux et onirique, Sans Temps… offre une traversée du siècle dernier jusqu’à nos jours, au travers du quotidien d’un personnage candide.

Quelque part entre Tati et Chaplin, nous portons un regard tendre et acéré sur les bouleversements qui attendent notre personnage et les spectateurs.

Bazar Forain sonde notre imaginaire collectif, dans un spectacle immersif, teinté d’humour et de poésie.Tout public

5 .

1 rue Louis Regnault Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 99 50 trait-dunion@ccov.fr

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English :

One Character / Three Times the Same Place / Three Eras

Set against a meticulously crafted, dreamlike backdrop, %AB Sans Temps? %BB takes us on a journey from the last century to the present day, through the daily life of a candid character.

Somewhere between Tati and Chaplin, we cast a tender yet sharp eye on the upheavals that await our character and the audience.

*Bazar Forain* explores our collective imagination in an immersive performance tinged with humor and poetry.

L’événement Théâtre immersif et gestuel, manipulation d’objets Sans Temps de Bazar Forain Neufchâteau a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES