Informations pratiques

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Théâtre Jamais dormir

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-21 15:00:00

fin : 2027-04-21

Date(s) :

2027-04-21

Elle ne dort pas. C’est impossible. La nuit, il y a trop de mondes à inventer, trop d’aventures à vivre. Surtout lorsqu’on habite un lit-couteau-suisse, que l’on connaît le passage des mondes engloutis ou que l’on est la sœur secrète d’un nuage. Surtout lorsque la réalité, derrière la porte, est trop difficile à affronter.

Autour d’un lit qui devient tour à tour navire, cabane ou tapis volant, une jeune fille de huit ans nous entraîne dans les paysages qu’elle invente pour traverser la nuit. Son imagination devient un refuge, un espace de liberté où tout est encore possible. .

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Théâtre Jamais dormir

L’événement Théâtre Jamais dormir Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS