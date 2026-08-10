Théâtre Jamais dormir Saint-Vincent-de-Tyrosse
mercredi 21 avril 2027 · Saint-Vincent-de-Tyrosse
Informations pratiques
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Théâtre Jamais dormir
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-21 15:00:00
fin : 2027-04-21
Date(s) :
2027-04-21
Elle ne dort pas. C’est impossible. La nuit, il y a trop de mondes à inventer, trop d’aventures à vivre. Surtout lorsqu’on habite un lit-couteau-suisse, que l’on connaît le passage des mondes engloutis ou que l’on est la sœur secrète d’un nuage. Surtout lorsque la réalité, derrière la porte, est trop difficile à affronter.
Autour d’un lit qui devient tour à tour navire, cabane ou tapis volant, une jeune fille de huit ans nous entraîne dans les paysages qu’elle invente pour traverser la nuit. Son imagination devient un refuge, un espace de liberté où tout est encore possible. .
Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Théâtre Jamais dormir
L’événement Théâtre Jamais dormir Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS
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