Théâtre Je serai président Salle multimédias Morlaàs
Théâtre Je serai président Salle multimédias Morlaàs mercredi 24 juin 2026.
Morlaàs
Théâtre Je serai président
Salle multimédias Passage sainte Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 21:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Une comédie de Jean Yves Chatelain avec une mise en scène d’Elsa Meissel. Interprétée par l’atelier d’Elsa adultes. .
Salle multimédias Passage sainte Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine elsabouvard@yahoo.fr
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English : Théâtre Je serai président
L’événement Théâtre Je serai président Morlaàs a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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