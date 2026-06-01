Théâtre Je serai président Salle multimédias Morlaàs

Morlaàs

Théâtre Je serai président

Salle multimédias Passage sainte Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 21:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Une comédie de Jean Yves Chatelain avec une mise en scène d’Elsa Meissel. Interprétée par l’atelier d’Elsa adultes. .

Salle multimédias Passage sainte Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine elsabouvard@yahoo.fr

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English : Théâtre Je serai président

L’événement Théâtre Je serai président Morlaàs a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran