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Théâtre Je serai président Salle multimédias Morlaàs

Théâtre Je serai président Salle multimédias Morlaàs

Théâtre Je serai président Salle multimédias Morlaàs mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Salle multimédias

Adresse : Passage sainte Foy

Ville : 64160 Morlaàs

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Morlaàs

Théâtre Je serai président

Salle multimédias Passage sainte Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 21:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Une comédie de Jean Yves Chatelain avec une mise en scène d’Elsa Meissel. Interprétée par l’atelier d’Elsa adultes.   .

Salle multimédias Passage sainte Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   elsabouvard@yahoo.fr

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English : Théâtre Je serai président

L’événement Théâtre Je serai président Morlaàs a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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