« C’est encore à toi que j’écris, car tu es le seul fil qui me rattache à la vie. »

Adaptation de la correspondance entre Alfred et Lucie Dreyfus, cette pièce met en scène l’intime de ce couple durant l’Affaire éponyme, et le rôle méconnu et essentiel de Lucie Dreyfus.

Mise en scène par Simon Salomon, un des descendants du couple, et porté par les comédiens Agathe Saliou et Simon Truffet, cette pièce nous plonge dans l’échange épistolaire entre les deux amants séparés par l’injustice, et permet un nouveau regard sur ce chapitre de notre Histoire.

Cette pièce aborde la longue lutte pour la justice, la vérité et l’honneur dont ces lettres d’amour sont emplies. Le propos devient universel et intemporel, et permet de transposer le combat des Dreyfus à toutes les séparations et toutes les injustices.

Pièce de théâtre « Je t’embrasse comme je t’aime » –

Adaptation de la correspondance entre Alfred et Lucie Dreyfus

(programmation culturelle de la Mairie de Paris Centre)

Le mardi 26 mai 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T19:30:00+02:00_2026-05-26T20:30:00+02:00

Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller 75003 PARIS



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