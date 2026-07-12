Théâtre jeune public: Hector… Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Lescar

Théâtre jeune public: Hector…

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 17:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Hector, l’homme extraordinairement fort

Un grand cirque débarque en ville ! Au cirque extraordinaire, plein de gens extraordinaires rendent le spectacle extraordinaire ! Parmi les vedettes Hector, l’homme extraordinairement fort, est capable d’exploits époustouflants. Pourtant, une fois les lumières de la piste éteintes, Hector est un homme très discret. Il retrouve l’intimité de sa caravane installée un peu à l’écart et se tient loin des regards de la troupe, car il a un secret. Et si l’homme le plus fort du monde était aussi sensible, voire… amoureux ?

Dans ce cirque minuscule qui se raconte en images, en signes et en musique, on laisse la place au collectif et à la douceur…

Adaptation et Mise en scène Mathilde Henry

Avec Mathilde Henry, Emilie Rigaud et Gilles Stroch

Création musicale Gilles Stroch

Compagnie La Bobêche

Tout public, à partir de 6 ans 45mn .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

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English : Théâtre jeune public: Hector…

L’événement Théâtre jeune public: Hector… Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau