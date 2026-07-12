Théâtre jeune public: Hector… Salle des Fêtes Lescar
samedi 28 novembre 2026 · Salle des Fêtes · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Théâtre jeune public: Hector…
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 17:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Hector, l’homme extraordinairement fort
Un grand cirque débarque en ville ! Au cirque extraordinaire, plein de gens extraordinaires rendent le spectacle extraordinaire ! Parmi les vedettes Hector, l’homme extraordinairement fort, est capable d’exploits époustouflants. Pourtant, une fois les lumières de la piste éteintes, Hector est un homme très discret. Il retrouve l’intimité de sa caravane installée un peu à l’écart et se tient loin des regards de la troupe, car il a un secret. Et si l’homme le plus fort du monde était aussi sensible, voire… amoureux ?
Dans ce cirque minuscule qui se raconte en images, en signes et en musique, on laisse la place au collectif et à la douceur…
Adaptation et Mise en scène Mathilde Henry
Avec Mathilde Henry, Emilie Rigaud et Gilles Stroch
Création musicale Gilles Stroch
Compagnie La Bobêche
Tout public, à partir de 6 ans 45mn .
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98
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English : Théâtre jeune public: Hector…
L’événement Théâtre jeune public: Hector… Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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