Théâtre jeune public La méthode du docteur Spongiak Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher dimanche 29 mars 2026.

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Début : 2026-03-29 11:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Aucun doute, l’exquise Loïse a le génie de la sottise.

Quand fera-t-elle preuve de raison ?! Dimanche — le 18 mai de cette année 1930 — il faut que l’impossible enfant soit raisonnable, polie et présentable, car la soirée s’annonce… Royale.

Promptement, la fillette est emmenée chez un certain Dr. Spongiak. Très vanté à la radio, il semblerait que ce génial inventeur, à la pointe de la technologie, ait la solution pour que fleurisse l’âge de raison.

À partir de 5 ans

Réservation obligatoire au 02 35 13 16 54 ou sur billetterie.gonfreville-l-orcher.fr .

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54

