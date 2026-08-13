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AGENDA · Ciran

Théâtre JOSIANE, Impairs…..et passes Ciran

vendredi 2 octobre 2026 · Ciran

Théâtre JOSIANE, Impairs…..et passes Ciran

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
37240 Ciran
Département
Indre-et-Loire
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Ciran

Théâtre JOSIANE, Impairs…..et passes

Ciran Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 15:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-04 2026-10-09 2026-10-11

Une comédie rocambolesque de Elfie Kevin
8  .

Ciran 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 40 90 61  contact@ciranfittheatre.org

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English :

A Wild and Whimsical Comedy by Elfie Kevin

L’événement Théâtre JOSIANE, Impairs…..et passes Ciran a été mis à jour le 2026-08-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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