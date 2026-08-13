Informations pratiques

Ciran

Théâtre JOSIANE, Impairs…..et passes

Ciran Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 15:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-04 2026-10-09 2026-10-11

Une comédie rocambolesque de Elfie Kevin

8 .

Ciran 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 40 90 61 contact@ciranfittheatre.org

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English :

A Wild and Whimsical Comedy by Elfie Kevin

L’événement Théâtre JOSIANE, Impairs…..et passes Ciran a été mis à jour le 2026-08-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire