AGENDA · Ciran
Théâtre JOSIANE, Impairs…..et passes Ciran
vendredi 2 octobre 2026 · Ciran
Informations pratiques
Ciran
Théâtre JOSIANE, Impairs…..et passes
Ciran Indre-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 15:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-04 2026-10-09 2026-10-11
Une comédie rocambolesque de Elfie Kevin
8 .
Ciran 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 73 40 90 61 contact@ciranfittheatre.org
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English :
A Wild and Whimsical Comedy by Elfie Kevin
L’événement Théâtre JOSIANE, Impairs…..et passes Ciran a été mis à jour le 2026-08-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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