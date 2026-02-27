Théâtre La Disparition de Josef Mengele Salle de spectacle le Miroir Gujan-Mestras

Théâtre La Disparition de Josef Mengele

Une des plus grandes chasse à l’homme de la fin du XXe siècle ! ​

1949 Josef Mengele débarque à Buenos aires. Caché sous une fausse identité́, l’ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie. L’Argentine de Perón est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis.​

Durant 40 ans de cavale, celui qu’on a appelé l’ange de la mort a bénéficié́ de l’appui et du soutien de sa famille, d’amis, d’états… Autant de complices, de mains tendues que de témoins de ce long voyage et de sa lente agonie. Tous les témoins de cette fuite sont comme des miroirs de Mengele mais aussi du monde dans lequel cela a été́ possible. .

