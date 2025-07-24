Théâtre La disparition de Joseph Mengele Auditorium de la Louvière Épinal

Théâtre La disparition de Joseph Mengele

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : Mardi Mardi 2026-03-17 14:30:00

fin : 2026-03-17 15:40:00

2026-03-17

1949 Josef Mengele débarque à Buenos Aires. Caché sous une fausse identité, l’ancien médecin tortionnaire d’Auschwitz croit pouvoir s’inventer une nouvelle vie.Tout public

Auditorium de la Louvière 11 Rue de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 00 25

English :

1949: Josef Mengele arrives in Buenos Aires. Hiding under a false identity, the former Auschwitz torturer believes he can invent a new life for himself.

German :

1949: Josef Mengele kommt in Buenos Aires an. Unter einer falschen Identität versteckt, glaubt der ehemalige Folterarzt von Auschwitz, ein neues Leben erfinden zu können.

Italiano :

1949: Josef Mengele arriva a Buenos Aires. Nascondendosi sotto falsa identità, l’ex torturatore di Auschwitz crede di potersi inventare una nuova vita.

Espanol :

1949: Josef Mengele llega a Buenos Aires. Oculto bajo una identidad falsa, el antiguo torturador de Auschwitz cree que puede inventarse una nueva vida.

