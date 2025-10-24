Théâtre La famille vient en mangeant Villefranche-de-Rouergue

Théâtre La famille vient en mangeant

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Un spectacle qui cherche à explorer les dynamiques familiales avec humour et profondeur.

A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devient pour la première fois Conseil de Famille…

Un spectacle solo par Ben de la Compagnie Mmm .

Billetterie sur place. .

Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 38 70

English :

A show that explores family dynamics with humor and depth.

German :

Eine Aufführung, die versucht, die Familiendynamiken mit Humor und Tiefgang zu erforschen.

Italiano :

Uno spettacolo che esplora le dinamiche familiari con umorismo e profondità.

Espanol :

Un espectáculo que explora la dinámica familiar con humor y profundidad.

