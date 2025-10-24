Théâtre La famille vient en mangeant Villefranche-de-Rouergue
Tarif :
Un spectacle qui cherche à explorer les dynamiques familiales avec humour et profondeur.
A l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler ! Le Conseil de Fratrie devient pour la première fois Conseil de Famille…
Un spectacle solo par Ben de la Compagnie Mmm .
Quai de la Sénéchaussée Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 38 70
English :
A show that explores family dynamics with humor and depth.
German :
Eine Aufführung, die versucht, die Familiendynamiken mit Humor und Tiefgang zu erforschen.
Italiano :
Uno spettacolo che esplora le dinamiche familiari con umorismo e profondità.
Espanol :
Un espectáculo que explora la dinámica familiar con humor y profundidad.
