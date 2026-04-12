Vicq-sur-Breuilh

Théâtre La fête de quartier

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Théâtre de l’étoile grise, création 2026 en résidence à la Grange. Avec Eve Apfeldorfer, Caroline Dugeny, Marie-Ange Bories, Alexandra Terracher, Fanny Apfeldorfer, Bernard Sirieix, Marion Monédiaire, Christine Bilger, Yves Gay, Julien Defaye, Paul Eguisier.

Présentation Dans la série La famille de Roberta Mandoni , après l’épisode 1 Drôle de cirque en 2025, voici l’épisode 2 La fête du quartier (Répétition) . Dans l’épisode 1, Roberta, son frère, sa sœur, tous nés en Italie et ses quatre enfants à la double nationalité vivent dans un cirque abandonné. Plusieurs projets sont imaginés, comme une utopie, à la place du cirque.

Dans l’épisode 2, ces projets — scène musicale et théâtrale, bar ambulant, potager collectif, cantine — ont vu le jour et pour les inaugurer, la famille prépare un spectacle pour la fête du quartier. .

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

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English : Théâtre La fête de quartier

L’événement Théâtre La fête de quartier Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne