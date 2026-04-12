Lecture Musicale Animée Trois Âges Vicq-sur-Breuilh
Lecture Musicale Animée Trois Âges Vicq-sur-Breuilh mercredi 12 août 2026.
Vicq-sur-Breuilh
Lecture Musicale Animée Trois Âges
1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Une rencontre hors du temps entre musique et philosophie.
Laissez-vous transporter par la Compagnie l’Œil Écoute pour une soirée d’exception. Sous la plume d’Odin Leroux (pseudonyme de Gilles Denisot), la pièce propose un concept fascinant la conversation d’un homme doté d’ubiquité temporelle, dialoguant avec lui-même à 20, 40 et 60 ans.
Pourquoi venir ?
Un concept original une réflexion profonde sur le passage du temps et l’évolution de nos convictions.
Une ambiance envoûtante chaque moment du texte est rythmé par les mélodies délicates d’Érik Satie.
Une performance complète un mélange vibrant de lectures, de musiques et de chansons qui soutiennent un discours tour à tour amoureux, philosophique et militant.
Une conversation éclectique qui aborde tous les aspects de la vie avec des sensibilités qui évoluent au fil des âges. .
1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 83 60 60 contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr
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English : Lecture Musicale Animée Trois Âges
L’événement Lecture Musicale Animée Trois Âges Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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