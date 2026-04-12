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Exposition Maurice Rocher Vicq-sur-Breuilh

Exposition Maurice Rocher Vicq-sur-Breuilh

Exposition Maurice Rocher Vicq-sur-Breuilh vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 1 Chemin du Vieux Château

Ville : 87260 Vicq-sur-Breuilh

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Vicq-sur-Breuilh

Exposition Maurice Rocher

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-06-12

MAURICE ROCHER 1918-1995, peintures

Homme tourmenté, il peint de façon impulsive (on pense à Soutine). Un peu plus âgé que Bacon, il lui est souvent comparé par sa facture et ses thèmes, Scènes et Notables se moquant des grands de ce monde. Peintre coloriste, il pose ses couleurs sur des fonds unis, use d’une pâte vigoureuse et violente, ce qui l’empêche d’être institutionnellement reconnu dans un pays où l’expressionnisme est très rare. Le Vieux-Château exposera quelques-unes de ses périodes des Couples exaltés, des Églises chancelantes, des Notables pétris d’arrogance, d’émouvants Suppliés ainsi des petits Visages presque abstraits, aux harmonies douces.   .

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

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English : Exposition Maurice Rocher

L’événement Exposition Maurice Rocher Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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