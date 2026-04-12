Exposition Maurice Rocher Vicq-sur-Breuilh
Exposition Maurice Rocher Vicq-sur-Breuilh vendredi 12 juin 2026.
Vicq-sur-Breuilh
Exposition Maurice Rocher
1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-06-12
MAURICE ROCHER 1918-1995, peintures
Homme tourmenté, il peint de façon impulsive (on pense à Soutine). Un peu plus âgé que Bacon, il lui est souvent comparé par sa facture et ses thèmes, Scènes et Notables se moquant des grands de ce monde. Peintre coloriste, il pose ses couleurs sur des fonds unis, use d’une pâte vigoureuse et violente, ce qui l’empêche d’être institutionnellement reconnu dans un pays où l’expressionnisme est très rare. Le Vieux-Château exposera quelques-unes de ses périodes des Couples exaltés, des Églises chancelantes, des Notables pétris d’arrogance, d’émouvants Suppliés ainsi des petits Visages presque abstraits, aux harmonies douces. .
1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr
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English : Exposition Maurice Rocher
L’événement Exposition Maurice Rocher Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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