Vicq-sur-Breuilh

Théâtre L’ours, le jubilé et autres plaisanteries

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Théâtre L’ours, le jubilé et autres plaisanteries,d’après Anton Tchékhov. Théâtre de l’Écale

Anton Tchékhov, auteur Russo-Ukrainien de la fin du 19ème siècle, bien connu pour des pièces souvent présentées comme mélancoliques et tristes, a également écrit des pièces courtes très différentes, burlesques et d’un accès direct. C’est ainsi que nous avons choisi d’en présenter quatre Le chant du cygne (un vieil acteur se réveille dans un théâtre vide) L’ours (quand un producteur de céréales vient réclamer de l’argent à la veuve d’un de ses débiteurs) Les méfaits du tabac (une mini-conférence étonnante et lyrique) Un jubilé (l’anniversaire très agité des 15 ans d’action du directeur d’une banque).

Si ces pièces sont des découvertes pour vous, tant mieux, et si elles nous font réfléchir à des soucis qui sont bien de nos jours, tant mieux aussi. .

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

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English : Théâtre L’ours, le jubilé et autres plaisanteries

L’événement Théâtre L’ours, le jubilé et autres plaisanteries Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne