Vicq-sur-Breuilh

Festival de danse ZOM

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

FESTIVAL DE DANSE Z.O.M.

Vendredi 5 juin

• 17h LA Toute Petite Vague Stéphanie Bonnenot Comp. Paracosm

pour la toute petite enfance avec atelier parents enfants

• 20h L’Imprévue Quelen Lamouroux Compagnie Qalis

• 21h Basalte Sandra Français Cie Éléphante

Samedi 6 juin

• 16h30 Présentation des jeunes du conservatoire de Limoges

• 17h15 les Nuages ne tombent jamais

Julien Rossin et Nahuel Barrios Les Oiseaux Perchés

• 18h15 Désaccords parfaits Ballet Brut

• 19h30 Un certain printemps Yohan Vallée Appel d’Air

• 20h Repas, musique live et performances impromptues

Tout au long du Festival exposition photographique de Guy Delahaye

autour de l’édition #1 du festival ZOM .

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

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English : Festival de danse ZOM

L’événement Festival de danse ZOM Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne