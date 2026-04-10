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Festival de danse ZOM Vicq-sur-Breuilh

Festival de danse ZOM Vicq-sur-Breuilh

Festival de danse ZOM Vicq-sur-Breuilh vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 1 Chemin du Vieux Château

Ville : 87260 Vicq-sur-Breuilh

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Vicq-sur-Breuilh

Festival de danse ZOM

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-05

FESTIVAL DE DANSE Z.O.M.
Vendredi 5 juin
• 17h LA Toute Petite Vague Stéphanie Bonnenot Comp. Paracosm
pour la toute petite enfance avec atelier parents enfants
• 20h L’Imprévue Quelen Lamouroux Compagnie Qalis
• 21h Basalte Sandra Français Cie Éléphante

Samedi 6 juin
• 16h30 Présentation des jeunes du conservatoire de Limoges
• 17h15 les Nuages ne tombent jamais
Julien Rossin et Nahuel Barrios Les Oiseaux Perchés
• 18h15 Désaccords parfaits Ballet Brut
• 19h30 Un certain printemps Yohan Vallée Appel d’Air
• 20h Repas, musique live et performances impromptues

Tout au long du Festival exposition photographique de Guy Delahaye
autour de l’édition #1 du festival ZOM   .

1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

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English : Festival de danse ZOM

L’événement Festival de danse ZOM Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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