Vicq-sur-Breuilh

Poesie Jour et Nuit

1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

Vendredi 19 juin 20 h30 JAC et DGIZ [ Jacques Bonnaffé & Dgiz ] Urgentistes du GIR, Groupe d’Intervention Rapide pour une action poétique irresponsable

Samedi 20 juin 11h Ouverture du Salon des éditeurs de poésie

15h Clown Poum Fennec présente PoéVie

15h30 Table ronde La poésie dans le monde de demain. Quel avenir pour l’édition ?

16h30-17h30 Lecture jouée Gilgameš D’après le poème d’Anne-Marie Beeckman. Mise en scène et interprétation Camille Petit et Vanille Romanetti.

18h-19h Apéro Satie avec Anatole Williame au piano et Laurent Doucet, récitant.

21h Scène ouverte pour la nuit des 10 ans.

21h30-22h30 Serge ragtime blues.

23h Feu de la Saint-Jean, avec une performance de Charlie Demoulin.

Dimanche 21 juin, Chapelle des Chauveix 11h Concert de Mélanie Cazcarra (accordéon chromatique) Du Baroque au contemporain .

1 chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr

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English : Poesie Jour et Nuit

L’événement Poesie Jour et Nuit Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne