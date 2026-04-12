Chanson Cabaret Canaille Vicq-sur-Breuilh mercredi 20 mai 2026.
1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Début : 2026-05-20 20:00:00
CHANSON CABARET CANAILLE
Portraits croisés Bernard Dimey Allain Leprest
Où finit la poésie, où commence la chanson ?
Marie Mélanie Pavie chant, piano, guide chant, texte, mélodica, piano-jouet, accordéon
Francis Facon comédien, chant, conception
Allain Leprest aurait pu être le fils spirituel de Bernard Dimey son père de cœur, tant leurs univers se confondent en humanité.
En 2022, avec L’Oeil Ecoute, Francis Facon a créé au Théâtre de La Passerelle de Limoges puis en tournée en Normandie et Dieppe puis au Théâtre de La Grange à Brives, un concert Allain Leprest à L’Improviste , hommage à son ami et chanteur poète Allain Leprest.
Il nous a semblé qu’un Cabaret Canaille réunissant pouvait être l’occasion d’un portrait croisé entre Bernard Dimey et Allain Leprest. .
1 Chemin du Vieux Château Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@lessaisonsduvieuxchateau.fr
L’événement Chanson Cabaret Canaille Vicq-sur-Breuilh a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Briance Sud Haute-Vienne
À voir aussi à Vicq-sur-Breuilh (Haute-Vienne)
- Exposition Ilôt Singulier du Collectif FACTORY 87 Vicq-sur-Breuilh 19 avril 2026
- Expositions Faut-il couper les tiges ? Gabriel Rétif Vicq-sur-Breuilh 23 avril 2026
- Au Fil de la Briance Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne 1 mai 2026
- Expositions Musée Cécile Sabourdy x Réseau Réfractaires Vicq-sur-Breuilh 9 mai 2026
- Expositions L’idiome du village, collection Jean-François Vrod Vicq-sur-Breuilh 15 mai 2026